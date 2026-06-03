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Así se prepara Cibeles para la misa del papa León XIV
El domingo 7 de junio, la plaza de Cibeles acogerá la misa y la procesión del Corpus Christi. En este caso el escenario se adapta a la solemnidad del evento y con una disposición más compleja para encajar al papa, los obispos, los representantes institucionales, los equipos de seguridad y los fieles. Las arquitectas han diseñado una cubierta con formas onduladas para "singularizar la zona sagrada y aportar dinamismo al conjunto". Sobre el altar se suspenderá una cruz de 4,5 metros de altura, inspirada en una imagen realizada por las Hermanas de Belén.
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