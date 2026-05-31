Lucía Feijoo Viera

Irene Montero: “Este Gobierno está enterrado ya”

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado este domingo que "este Gobierno está enterrado y la legislatura agotada”, porque, según ha remarcado, "no ha resuelto uno solo de los problemas de la gente". Antes de sumarse a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la Plataforma de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, Montero ha respondido así al ser preguntada por si existe alguna línea roja para apoyar al Gobierno. “¿Línea roja? Si el problema es que este Gobierno está enterrado y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente” ha asegurado sobre los problemas de sanidad o vivienda o “el precio de las cosas”. “Y además le han puesto a la guinda de la corrupción. Y de hacer pasar vergüenza a la gente”, ha añadido. Más información