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VÍDEO | Aldama exculpa a Armengol del cobro de comisiones por las mascarillas

El comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha manifestado este jueves durante su declaración en la Audiencia Nacional que conocía que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos desechables, aunque no le consta de forma fehaciente que el origen de los mismos fuera el guardia civil implicado en el caso Koldo Rubén Villalba, que era el que facilitaba las denominadas "cafeteras" seguras a esta trama. Sobre la expresidenta balear, es la primera vez que la exculpa expresamente, según las fuentes consultadas, al asegurar que, al contrario que con el ministro Ángel Víctor Torres, que le solicitó una comisión de 50.000 euros a través de Koldo a cambio de otorgar los contratos de mascarillas en Baleares, no le consta que la actual presidenta del Congreso ni nadie de su administración cuando estaba en baleares reclamara comisión alguna.