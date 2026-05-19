Lucía Feijoo Viera

El Gobierno apela a la presunción de inocencia de Zapatero y defiende la pulcritud y trasparencia del rescate de Plus Ultra

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apelado hoy a la presunción de inocencia de José Luis Rodíguez Zapatero, y ha recordado que el origen de esta investigación, que ha acabado con su imputación, es una denuncia de una "organización ultra”. Saiz ha asegurado que los préstamos a las aerolíneas, como Plus Ultra, durante la pandemia fueron procedimientos “pulcros y transparentes” y ha recordado que fueron autorizados por la Comisión Europea y validados por el TJUE y por el Tribunal de Cuentas. En este sentido, ha señalado que, desde el Gobierno, afrontan la imputación de Zapatero desde “la tranquilidad, la confianza y el respeto a la justicia y al principio básico de la presunción de inocencia”. “Yo tengo tanto afecto al presidente Zapatero como inquina tiene la derecha”, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que, además, ha defendido los avances sociales y en materia de terrorismo de los gobiernos presididos por Zapatero.