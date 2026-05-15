FOTO: José Manuel López | VÍDEO: Europa Press

VÍDEO | Marea verde en València: manifestación masiva de 35.000 docentes

El centro de València se ha visto completamente desbordado por la manifestación de profesores de la educación pública, valenciana, en huelga indefinida desde este lunes. Más de 35.000 personas, según Delegación del Gobierno, han recorrido desde la plaza de San Agustín hasta el Ayuntamiento de València, tantas que finalmente la cabeza y la cola de la manifestación han concluido: dos horas después de que saliera la pancarta principal, había centenares de personas que todavía no habían podido moverse en la cola de la manifestación.