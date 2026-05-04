Lucía Feijoo Viera

Emotivo recibimiento a Borja Sémper en el comité de dirección del PP tras superar un cáncer

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha reincorporado este lunes a la reunión del Comité de Dirección del partido tras haber superado un cáncer de páncreas. Sémper tuvo que reducir su actividad política el 14 de julio de 2025 para afrontar el tratamiento. El portavoz del PP terminó la quimioterapia el pasado diciembre y, desde entonces, ha seguido recuperándose. Hoy ha vuelto a la rutina política con su presencia en la reunión de la dirección de los populares con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.