Lucía Feijoo Viera

Ábalos insinúa que su expareja Jéssica Rodríguez ha pactado con Aldama su declaración

El exministro de Transportes José Luis Ábalos entró al choque con el comisionista Víctor de Aldama desde el minuto uno de declaración en el Tribunal Supremo y defendió la gestión de los contratos de mascarillas. Comenzó atribuyendo al comisionista Víctor de Aldama una necesidad de "impostura permanente", como la relacionada con una carta dirigida al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó en la que el entonces ministro de Transportes le habría encargado ser enlace del Gobierno Español, que negó realizar o firmar, atribuyendo al empresario el robo del papel oficial y el sello con el que se elaboró.