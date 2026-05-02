Un café en las alturas: Manuel Alejandro / PI STUDIO

Un café en las alturas: Manuel Alejandro

Tras la entrevista la semana pasada con Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Manuel Alejandro, ‘escribidor de canciones’ en su propia autodefinición. A sus 94 años, Manuel Alejandro se ha consagrado como uno de los más grandes compositores de música romántica en español, habiendo escrito muchos de los grandes éxitos de Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Janette, José José, Nino Bravo, Plácido Domingo o Marisol.