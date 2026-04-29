Lucía Feijoo Viera

La reacción de Ábalos y Koldo mientras Aldama habla de las “señoritas” que pagó en México

El empresario Víctor de Aldama ha relatado hoy ante la sala del Supremo que juzga el caso mascarillas la única ocasión, según su testimonio, en la que Koldo le pidió que buscase “señoritas” para que José Luis Ábalos se relajase. Los hechos habrían ocurrido durante un viaje a México. Aldama ha recordado que él consiguió a las señoritas y también se encargó de pagarlas. “Esa fue la única vez que Koldo me pide a mí señoritas para el señor Ábalos y que las pago”, ha dicho. El empresario ha asegurado que, en su relación con Koldo, llega un momento en que se le llama “para todo”. “Me convierto en el comodín de la llamada”, ha señalado.