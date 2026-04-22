Lucía Feijoo Viera

Sánchez denuncia el "colonialismo silencioso" a través de la IA de empresas de EEUU

Pedro Sánchez ha alertado ante un panel de la ONU sobre inteligencia artificial sobre la “concentración de poder” en una “oligarquía” tecnológica que “responde a sus únicos y exclusivos intereses” y que ha situado en EEUU. “Solo cinco empresas concentran el 60% del mercado mundial de la IA generativa, las cinco del mismo país”, ha denunciado durante la inauguración de la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, celebrado este miércoles en el Congreso. Un “colonialismo silencioso que se produce en todos los lugares, también en la Unión Europea”, apuntó para cifrar la inversión de este sector privado en la IA de 286.000 millones de dólares, “14 veces más que la UE y 23 veces más que China”. Más información