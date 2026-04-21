VÍDEO | El PP pedirá al Supremo que analice las "mentiras" de Armengol en el caso mascarillas y le urge a dimitir
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido va a registrar un escrito ante el Tribunal Supremo para que se analicen las "mentiras" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su declaración en el juicio sobre el caso Koldo. En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido, el número dos del PP ha acusado a Armengol, de ir al Supremo a "mentir" como ha demostrado -ha dicho- el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Más información
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