Lucía Feijoo Viera

Un diputado de Vox afirma que hay que “combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia

Las declaraciones del diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Martínez Nieto, han generado controversia tras afirmar durante un pleno que existe “el deber de combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia. El pronunciamiento se produjo durante la defensa de una enmienda de totalidad presentada por su grupo en el debate sobre una iniciativa del Partido Popular para impulsar una ley de cuidados paliativos. Sus palabras, que vinculan esta cuestión con críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, han provocado reacciones en el ámbito político al haber introducido referencias a la violencia en un debate parlamentario.