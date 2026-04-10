Lucía Feijoo Viera

Feijóo, sin concretar, condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y reclama "contención"

"La gente siente que el mundo está enloquecido y, ante eso, los líderes responsables estamos obligados actuar con sensatez". Así comenzó el presidente del Partido Popular su intervención en Barcelona en el European Pulse Forum, en el que se reivindicó no solo como la representacion "de un partido que está a la espera, sino del gobierno que está por llegar a este país y que tendrá muy claros los valores que va a defender en Europa". Tras puntualizar su presencia en el foro tanto por su "condición de candidato a la presidencia del Gobierno" como por "líder de la segunda delegación del Partido Popular Europeo", Alberto Núñez Feijóo expuso su posición sobre la situación actual pero sin abordar, por ejemplo, en detalle la guerra en Irán iniciada por el ataque de EEUU e Israel del pasado 28 de febrero. Más información