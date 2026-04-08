Lucía Feijoo Viera

Robles confirma que un casco azul español estuvo detenido durante horas por Israel en Líbano

El militar español que fue detenido este martes por las Fuerzas Israelís de Defensa (IDF) es un sargento de Infantería de la Brigada Guadarrama XII, y está plenamente reincorporado a sus labores en la base de cascos azules Miguel de Cervantes de Marjayún, en el sur este del Líbano, confirman a este diario fuentes militares. Y el incidente del que fue principal afectado el sargento es ahora objeto de investigación por parte de las IDF, según ha comunicado el ejército israelí al mando de la misión de la ONU en el Líbano, en el cuartel general de Naqura. Más información