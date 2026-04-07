PI STUDIO

El hermano de Koldo dice que no fue a Punta Cana a por mordidas, sino a por pitayas

El hermano del exasesor ministerial Koldo García ha negado en el Tribunal Supremo que fuese a Punta Cana para recoger presuntos pagos del comisionista Víctor de Aldama dirigidos al exministro Ábalos, y ha dicho que viajó para explorar un negocio de plantaciones de pitaya y que solo hizo a este empresario el "favor" de recoger un sobre. La declaración de Joseba García ha comenzado este martes con más silencios que explicaciones por su condición de investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, si bien, al llegar el turno de la letrada de su hermano -que también es la suya-, se ha extendido. Su hermano está acusado en este juicio de ser el "alter ego" del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos y colaborar con él, presuntamente, para favorecer al empresario Víctor de Aldama con la Administración a cambio de presuntas comisiones. Más información