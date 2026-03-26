Lucía Feijoo Viera

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente y a Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a la vicepresidencia primera del Gobierno al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y situado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo ministro de Hacienda. Son los dos cambios que ha comunicado este jueves el jefe del Ejecutivo en una remodelación obligada por la salida de la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.