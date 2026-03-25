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El Rey apela al diálogo como única vía ante un escenario global de "retos y amenazas"

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Lucía Feijoo Viera

El Rey apela al diálogo como única vía ante un escenario global de "retos y amenazas"

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Felipe VI apeló este miércoles al "diálogo y la cooperación" como única respuesta eficaz ante un escenario internacional "tan complejo y lleno de retos y amenazas”, durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real en honor del presidente de Senegal, Bassiru Diomaye Faye, en el marco de su visita oficial a España. El Monarca defendió que la “interdependencia” debe ser “una oportunidad y fuente cierta de progreso compartido” y subrayó que “los grandes desafíos globales no pueden enfrentarse de manera eficaz sino a través del diálogo y la cooperación”. Sus declaraciones llegan cuando la guerra ilegal de EEUU e Israel contra Irán ha alcanzado ya la jornada número 26, un conflicto que no mencionó de forma expresa. Más información

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