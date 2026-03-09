Lucía Feijoo Viera

Ortega Smith responde a Abascal tras ser cesado de Vox: "No se pueden aceptar dictadores en política"

El diputado de Vox y todavía portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dicho este lunes que la formación que lidera Santiago Abascal se ha convertido en una "organización vertical de cuatro" y ha reiterado que nadie le ha dado a día de hoy ninguna razón que explique su expulsión. "No se puede aceptar que haya dictadores en la política que decidan quién está y quién no está", ha señalado Smith durante una entrevista en Mediaset, donde también ha anunciado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y contra el Comité de Garantías tras su expediente de expulsión de la organización por "una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador". Más información