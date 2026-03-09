Felipe VI asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Portugal
Felipe VI asiste a la toma de posesión del presidente electo de la República de Portugal, António José Seguro, ganador de las elecciones presidenciales celebradas en primera vuelta el 18 de enero de 2026, y, en segunda vuelta, el 8 de febrero de 2026. El presidente Seguro sucede a Marcelo Rebelo de Sousa, quien recientemente, el pasado 20 de febrero, fue recibido en el Palacio Real de Madrid por Sus Majestades los Reyes en la que fue su visita de despedida antes de abandonar el cargo.
Últimos vídeos
Elecciones autonómicas
Feijóo dice que Vox estafa a sus votantes y busca el bloqueo en Castilla y León
Guerra en Oriente Próximo