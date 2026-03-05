Secciones

El precio del petróleo y del gas retoma las subidas

Europa Press

El precio del petróleo subía antes de la apertura de las bolsas europeas tras una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades para atravesar el Estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.En concreto, el precio del barril de Brent subía un 1,6% en torno a las 8 y 20 de la mañana, hasta los 83,81 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 3,2%, hasta los 77,07 dólares. En este contexto de incertidumbre, los futuros de las bolsas europeas apuntan a caídas moderadas, salvo en el caso de Londres, que podría abrir la jornada en positivo. El IBEX 35 subió este miércoles un 2,49% hasta los 17. 487 puntos, frenando por el momento la sangría que venía registrando desde el lunes, tras iniciarse el pasado fin de semana un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha desestabilizado a los mercados de todo el mundo.

