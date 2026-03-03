Lucía Feijoo Viera

Aldama dice que Zapatero mintió en el Congreso y que acabará en la cárcel por corrupto

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado hoy en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Mediaset, que el expresidente Zapatero mintió en su comparecencia ante la comisión del Congreso y ha señalado tajante que es un “corrupto” y que “acabará en la cárcel”. El empresario ha mostrado a Ana Rosa pruebas que tendría en su teléfono de la “mercancía especial” que traían en los vuelos de Plus Ultra. “Por eso tanto él como el presidente querían rescatar a la compañía cuando no se podía rescatar. Luego dirán que no tengo pruebas. Este señor debería estar muy preocupado”, ha dicho.