Agustí Perales Iborra

La familia vela toda la noche al golpista Tejero a la espera de su funeral en Xàtiva

La familia ha velado el cuerpo del golpista Antonio Tejero durante la noche del miércoles a la espera del funeral en Xàtiva este jueves en el Crematorio La Costera después de que el ex teniente coronel de la Guardia Civil falleciera sobre las 18:45 horas de este miércoles. Los seis hijos, que se encontraban en el domicilio de una de las hermanas a las afueras de Alzira en el momento del fallecimiento, junto a algunos de sus nietos llegaron a media noche del miércoles al tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xàtiva, para velar el cuerpo, en el sentido religioso, con oraciones en busca de consuelo y refugio. Más información