La comisión mixta de la dana arranca 478 días después
La esperada comisión mixta de la dana formada por el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos ha echado a andar este miércoles 478 días después de la tragedia que dejó 230 víctimas. La reunión se ha celebrado en el centro cultural del castillo de Riba-roja, feudo del socialista Robert Raga, y a la misma estaban convocados, además de los 75 alcaldes y alcaldesas de la dana, cuatro representantes del Gobierno y otros cuatro de la Generalitat, encabezados por el president, Juanfran Pérez Llorca, que llegaba al encuentro tras superar su primer sesión de control en las Corts. Más información
Últimos vídeos
Violencia machista