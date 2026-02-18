Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Rufián quiere ganar a Vox "provincia por provincia": "No tienen sentido 14 izquierdas"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, presenta junto a Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, su propuesta para crear un frente amplio de izquierdas para las próximas elecciones generales, donde ha afirmado que "no aspira" a gobernar, sino a que "se gobierne bien". Rufián confiesa que su deseo es “ganar provincia a provincia a Vox" y para ello no tiene sentido que existan "14 izquierdas". Más información