Sumar anuncia medidas contra los préstamos abusivos

La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, ha anunciado que Sumar llevará esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa para combatir los abusos de los créditos rápidos y las tarjetas revolving, que calificó de “trampas financieras” para familias con urgencias económicas. “En España se están concediendo préstamos con intereses que pueden alcanzar el 3.400%. Esa necesidad no puede convertirse en una condena”, ha denunciado. La portavoz ha apelado a los demás grupos a respaldar la propuesta: “La pregunta de fondo es muy sencilla: ¿queremos un país donde quien peor lo pasa sea quien más paga para financiarse? Ojalá, PP y Vox voten esta vez a favor de las familias y no de los usureros”, ha concluido.