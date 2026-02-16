Atlas News

Yolanda Díaz: "La subida del SMI no destruye empleo, destruye pobreza"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha firmado esta mañana junto hoy con los sindicatos CCOO y UGT la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, un incremento del 3,1% con efectos retroactivos desde enero que beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores. En un emotivo discurso, Díaz defendió que esta medida "no es solo una cifra, sino un compromiso renovado con el país que trabaja" y que "destruye pobreza, no empleo". Díaz enmarcó la subida en seis años de políticas laborales que han transformado España: "Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no pueden vivir de las herencias". Criticó a los gobiernos anteriores, especialmente al PP, por priorizar a las élites y llegar a 6 millones de parados, congelar el SMI en 700 euros y promover la precariedad. La ministra reivindicó reformas como la laboral, la ley rider, el escudo social pandémico y la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía despedir a enfermos: "De la precariedad, del maltrato a las kellys, del insulto a las personas paradas... veníamos de ahí". Contrastó el modelo español con el ultraderechista Milei en Argentina, que amplió el periodo de prueba a un año, una medida que el PP ya impuso en España. Díaz citó el Nobel de Economía de 2021 a David Card para desmontar el dogma neoliberal de que subir el SMI destruye empleo: "España ha sido el gran laboratorio práctico: más empleo, menos pobreza laboral (del 21% al 11,6%), desigualdad reducida y pobreza juvenil del 28,3% al 20,9%". Un hogar con dos SMI pasa de 1.472 a 2.442 euros mensuales: "Es comer carne más veces, tomarte algo con amigas o regalar algo a tu hija". Anunció reglas estrictas contra la compensación y absorción salarial: "Se acabó que las subidas se neutralicen con complementos. Cuando el SMI sube, sube de verdad, sin trucos contables". Llamó a las empresas a elevar salarios estructuralmente: "No podemos competir como economía de bajos salarios con una brecha del 25% respecto a la zona euro". Díaz agradeció al presidente Pedro Sánchez su compromiso con los trabajadores: "Cuando ha habido que mirar en una dirección, has mirado a la de las trabajadoras". Prometió una legislatura de avances: reducción de jornada, protección al despido injusto, regulación de plataformas, algoritmos e IA, y fin a horas extras impagadas. "Hoy, cuando las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento, este Gobierno va a seguir avanzando. La mejor herramienta contra el cinismo son los derechos y hacer más fácil la vida cotidiana de la gente común", concluyó Díaz, subrayando que "cuando sube el SMI, sube la dignidad de un país entero".