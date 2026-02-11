Lucía Feijoo Viera

Un diputado del Partido Popular saca un cartel en el Congreso pidiendo la dimisión de Óscar Puente

El Partido Popular reclama por “novena vez” la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente. Después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, el diputado José Vicente Marí califica la gestión de Puente como un “fracaso” ya que el tren es “un caos permanente”. El diputado Eduardo Carazo también insiste en que estamos en las “semanas negras del sistema ferroviario español”. Por su parte, el ministro de Transportes no considera que haga mal su trabajo y en caso de que así fuera se iría por su propio pie. Desde el PP le reprochan que está “más preocupado por twittear” mientras Puente afirma que está “absolutamente seguro” de que las infraestructuras de los trenes están mejor que hace ocho años.