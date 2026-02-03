FOTO: EFE/Moncloa/Fernando Calvo | VÍDEO: Europa Press

VÍDEO | Así anunció Sánchez que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno activa su cruzada legal "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana desde Dubái que "la próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, dentro del proyecto de ley de protección digital de los menores. Más información