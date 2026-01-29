Sara Fernández

Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón

Un tercio de la población española sigue creyendo que el exceso de energía renovable en la red eléctrica provocó el gran apagón de la Península Ibérica, según una encuesta elaborada por Sigma Dos para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), patronal que representa el 90% de la actividad del sector solar en España. En concreto, el 32,8% de los encuestados considera esta la principal causa del fatídico evento del 28 de abril del año pasado, a pesar de que los diversos informes publicados eluden a estas tecnologías de responsabilidad y culpabilizan a la falta de control de tensión en el sistema eléctrico. Más información