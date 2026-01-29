Lucía Feijóo PI STUDIO / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Puente sobre el accidente de Adamuz: “Yo no tengo todas las respuestas”

Ante la incomparecencia de Sánchez, que lleva 22 meses sin pisar el Senado, a quien le tocaba hoy comparecer era a su ministro de Transportes, Óscar Puente. “Yo no tengo todas las respuestas”, ha comenzado diciendo. Entre gritos de dimisión y aplausos de los suyos, Puente ha recordado que Rajoy no pisó ni el Congreso ni el Senado cuando se produjo el accidente de Angrois. El ministro ha querido dejar claro que “desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia”, y también que “no voy a decir nada que no sea público, nada que no esté documentado y nada que no figure en los 89 contratos públicos que engloban las actuaciones realizadas en la línea Madrid-Sevilla”. Según Puente, “la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada, es una línea con más de 30 años de servicio”. Asimismo, el ministro ha prometido transparencia: “Dije que no me iba a esconder y no lo he hecho”, y ha cargado contra los bulos de la derecha y la ultraderecha. Más información