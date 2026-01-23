Secciones

Superviviente del accidente de Adamuz: “Todo ocurrió en dos segundos, he vuelto a nacer dos veces”

Superviviente del accidente de Adamuz: “Todo ocurrió en dos segundos, he vuelto a nacer dos veces”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO
El onubense Paco de la Corte ha sido una de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) que ha vuelto a nacer, y doblemente, ya que salió despedido de su asiento del Alvia tras el accidente y cuando volvió a su sitio estaba "empotrado" en el delantero. Además, le invitaron a ir a la cafetería, que se encontraba en vagón dos, pero declinó la invitación porque se encontraba cansado. Después descubrió que de ese vagón no salió nadie con vida.

