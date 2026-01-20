Lucía Feijoo Viera

El Gobierno acusa a Abascal de "ruin" e "inhumano" por utilizar la tragedia de los trenes

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha agradecido la coordinación permanente con todas las administraciones públicas desde el primer momento y ha valorado de forma positiva la actitud del Partido Popular y de su líder pero, en contraste, ha criticado duramente a Vox y a su presidente, Santiago Abascal. Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha tenido carácter monográfico sobre el accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba), Saiz ha calificado de “ruin” la actitud de la ultraderecha por, a su juicio, utilizar la tragedia y el miedo para generar caos y desconfianza, una conducta que ha tachado de “actitud antidemocrática” e “inhumana”.