Lucía Feijoo Viera

Ayuso insiste en que no participará en el “linchamiento” y “desprestigio” de Julio Iglesias por parte de políticos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reafirmado hoy en su opinión sobre la denuncia de presuntas agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias a varias de sus exempleadas. “No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista y al desprestigio, por parte de políticos, de alguien que no es político”, ha dicho, al tiempo que ha señalado otras causas de las que sí se deben responsabilizar los políticos como “ese juez de Nueva York que podría condenar a Zapatero”.