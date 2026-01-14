Lucía Feijoo Viera

Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores

El Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional en este sector. Se trata de un total de 17.000 fincas rústicas, que se movilizarán a través de la puesta en marcha de una nueva plataforma, en colaboración con las comunidades, que se denominará Tierra Joven. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha avanzado también que el Gobierno propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario, frente al 6% planteado por la Comisión Europea.