Tres mujeres denuncian al cirujano estético de Murcia detenido tras ser grabado violando presuntamente a una paciente sedada

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico detenido en Murcia acusado de haber agredido sexualmente a una mujer mientras la operaba han acudido en los últimos días a dependencias policiales para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares. Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.