VÍDEO | La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Errejón por presunta agresión sexual
La representación letrada de Elisa Mouliaá ha solicitado al juez Adolfo Carretero que abra juicio oral contra el que fuera exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz. Más información
