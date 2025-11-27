PI Studio

Resumen de la tercera jornada del Foro España 360

Tres presidentes autonómicos, cuatro ex presidentes, un ministro y un ex ministro y varios consejeros y directores generales, de gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular (PP), así como un buen puñado de expertos, se congregaron este jueves en la jornada de clausura del foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, para reflexionar sobre los problemas y desafíos de la España autonómica y abordar en particular uno de los principales problemas del país, sino el principal, y que no es otro que el de la vivienda. Con cordialidad y enfatizando los puntos en común, pero sin ocultar sus diferencias, dos presidentes autonómicos socialistas, el president Salvador Illa y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y una del PP, la jefa del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, abordaron la materia desde la perspectiva de sus diferentes territorios. En la clausura del foro estuvieron también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel.