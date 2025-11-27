PI STUDIO

Cañete: "Si hablamos de vivienda o empleo, tarde o temprano aparece el argumento de la desigualdad"

El director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica ha indiciado que cuando hablamos de vivienda "estamos hablando de economía, de desarrollo empresarial, de proyectos de vida, de urbanismo, de espacios públicos". Además, añade, "es muy difícil encontrar un tema en el que tarde o temprano no aparezca la desigualdad". En la vivienda, también. "Tarde o temprano aparece el argumento de la brecha de renta, de la brecha generacional". Más información