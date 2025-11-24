Sara Fernández

La niña ingresada tras la intervención dental evoluciona "favorablemente" y pasa a planta

La niña de cuatro años ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Clínico de València, después de someterse a una intervención dental en una clínica privada de Alzira, evoluciona "favorablemente" y ha abandonado la UCI para pasar a planta, donde continuará siendo atendida por el personal sanitario del centro. Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad, que este fin de semana trasladaban que la menor estaba estable.