Lucía Feijoo Viera

García Ortiz califica de "absolutamente extravagante" que un fiscal pueda ofrecer un pacto a un acusado de fraude fiscal

El fiscal general de Estado hace referencia a la noticia que publicó el diario ‘El Mundo’, sobre un acuerdo que la Fiscalía había ofrecido a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre un supuesto caso de fraude fiscal. García Ortiz, aún aceptando esa premisa, tacha de “extravagante” los hechos y asegura que “no es baladí” que se quisiera publicar ese bulo, ya que la idea que se transmite es una “idea deformada” de lo que verdad estaba ocurriendo.