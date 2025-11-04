Lucía Feijoo Viera

González Amador: "O me voy de España o me suicido"

La declaración de González Amador ante el Tribunal Supremo ha dejado un colofón de espectáculo. Después de más de dos horas de declaración, cuando el presidente del tribunal iba a decretar un receso, González Amador ha pedido el uso de la palabra para asegurar que lleva sufriendo un perjuicio personal desde que se publicó la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado sobre su caso. Amador ha espetado al Tribunal "O me voy de España o me suicido", ante lo que el magistrado le ha recomendado que no haga ninguna de las dos cosas o "que en cualquier caso, lo consulte con su abogado".