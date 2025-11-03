En Directo
Última hora
Directo: Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
Marga Vázquez
València
El cerco se estrecha sobre el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Durante el pasado fin de semana, las presiones para que moviese ficha y de un paso atrás aumentaron tanto desde Génova como desde las filas del PPCV. Tras un octubre intenso y un funeral de Estado por las víctimas de la dana que ha marcado un punto de inflexión para el futuro político de Mazón al frente de la Generalitat, las próximas horas pueden ser decisivas, especialmente tras la publicación de la información según la cual Maribel Vilaplana habría mostrado a Mazón un video de las inundaciones en Utiel a las 17:40 horas del 29-O mientras comían en el Ventorro.
