Lucía Feijoo Viera

Consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial de Salud acentuando la tensión por los cribados

Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial de Sanidad a los pocos minutos de haber comenzado la reunión esta mañana en Zaragoza. El plantón incrementa la tensión derivada de la crisis política provocada por los problemas detectados en Andalucía en los programas de cribado de cáncer de mama y la negativa de las comunidades del PP a compartir sus datos con Sanidad.