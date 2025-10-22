Lucía Feijoo Viera

Yolanda Díaz se ríe de su lapsus en el senado y culpa a la oposición: "Son unos maleducados"

Yolanda Díaz culpa a la oposición de su lapsus este martes en el Senado, donde aseguró que "queda Gobierno de corrupción para rato". La vicepresidenta segunda y líder de Sumar hizo esta afirmación cuando el PP le preguntaba por los casos de corrupción del Partido Socialista, y unas horas después tuvo que justificarse, asegurando que los senadores populares "estaban a gritos" y "no se puede hablar en el Senado". "Son unos maleducados".