Europa Press

VÍDEO | Pedro Sánchez pedirá a la UE que no se cambie la hora: "Hacerlo dos veces al año ya no tiene sentido"

Esta madrugada del 25 al 26 de octubre es la fecha elegida para decir adiós al horario de verano e instaurar el de invierno en España. El consabido cambio en el reloj por el que a las 03.00 horas serán las 02.00 horas. Un procedimiento que lleva instaurado en este país desde 1940, pero que puede tener las horas contadas, según se desprende de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha cuesitonado la idoneidad de mantener esta medida y ha anunciado que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.