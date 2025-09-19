Sara Fernández

"¡Mi madre está muerta!": Los gritos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, ha constatado ante la jueza y el fiscal de la dana la falta de decisión y los debates eternizados en el seno del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del 29 de octubre, tal como acaba de explicar según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe así su silencio diez meses y medio después de la barrancada, al comparecer ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.