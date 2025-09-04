El Congreso de los Diputados ha acogido hoy una polémica jornada sobre el negacionismo machista impulsada por VOX, marcada por la intervención del exmagistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Borrego. Durante su turno de palabra, Borrego pronunció la frase: “Me siento mujer, me llamo Francisco Javiera, y soy mujer, no me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal...”, utilizando la ironía para burlarse del colectivo trans.