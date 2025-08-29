El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario del PSOE-M, Óscar López, ha acusado hoy a Isabel Díaz Ayuso de “racismo puro” por no querer acoger a menores no acompañados que lleguen desde Canarias. “No se puede presumir de tener un centro donde hemos acogido a cientos de menores de Ucrania y, a continuación, plantear su cierre cuando los inmigrantes son africanos. Eso se llama racismo”, ha dicho desde Alcorcón.