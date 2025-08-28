Imágenes de la visita de los reyes Felipe VI y doña Leticia a Sanabria. En su llegada en helicóptero han podido comprobar desde el aire la enorme extensión de terreno afectada por el incendio de Porto, cerca de la mitad de la superficie del Parque Natural del Lago de Sanabria. Tras aterrizar junto a la Casa del Parque, en Rabanillo, han saludado a los efectivos que luchan contra el fuego y han visitado el Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordina el operativo de extinción.

Más tarde han subido a San Martín de Castañeda, donde han recibido una calurosa bienvenida de cientos de sanabreses y veraneantes, y han aprendido sobre la historia de Sanabria, la biodiversidad de la zona y su riqueza etnográfica y patrimonial en una visita al Centro de Interpretación del Románico. Por último, han regresado a la Casa del Parque donde se han reunido con los alcaldes de los municipios afectados por el fuego.