La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los mutualistas en donde se informa que deben volver a presentar la solicitud para la devolución del IRPF correspondiente a las cotizaciones realizadas a mutualidades laborales entre 1967 y 1978.

También se incluyen los años anteriores a esas fechas que no estén prescritos. ¿Qué quiere decir? Que hay que volver a presentar esta solicitud aunque ya se haya realizado anteriormente, ya que esas solicitudes van a quedar sin efecto.

El motivo por el que las solicitudes anteriores van a quedar sin efecto se debe a un cambio normativo aprobado recientemente por el Congreso, que establece un nuevo sistema de tramitación.

El pago de estas devoluciones ya está muy avanzado y se va a realizar en un único abono durante el presente año 2025, poniendo fin al sistema anterior que planteaba devoluciones fraccionadas hasta 2028.